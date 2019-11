'Het is een lastig beroep merk ik nu'

Bas Cors, een van de ouders die vandaag voor de klas staan op De Tweemaster (foto: Omroep Zeeland)

Bas Cors staat helemaal achter de actie van de onderwijzers en voldoet graag aan het verzoek van de school aan ouders om een dagje les te geven. "Net als vele andere ouders", merkt directeur Hennie Sheilds van de school op.

Volgens haar voldoet de school hiermee ook helemaal aan de wens van minister Arie Slob. "Die stelde voor om maar ouders voor de klas te zetten als je niet genoeg leraren hebt of er mensen ziek zouden zijn."

De school had volgens Sheilds helemaal geen problemen om voldoende ouders te vinden. "Er zijn er zelfs die een dag vrij hebben genomen van het werk om hier vandaag voor de klas te staan."

Dit is iets heel anders, allemaal nieuw voor mij." Bas Cors, vandaag 'lesgeefouder' op De Tweemaster in Goes

Bas Cors is dus één van die ouders. Hij staat voor de zogenoemde studentenklas. Dat is een klas voor kinderen van voornamelijk buitenlandse komaf die de Nederlandse taal nog niet zo goed machtig zijn. Het gaat om kinderen van groep 3 tot en met 8. "En dat is best wel een uitdagende groep", aldus Cors.

Hij is operator bij het waterschap en zit naar eigen zeggen een hele dag in zijn eentje. "Dit is iets heel anders, allemaal nieuw voor mij. Het is een heel lastig beroep, merk ik nu."

Stakende leraren op de gang van De Tweemaster (foto: Omroep Zeeland)

De scholen staken omdat ze structureel meer geld willen voor het onderwijs. Ze willen dat de loonkloof tussen leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs gedicht wordt. Ook willen ze aandacht voor het groeiende lerarentekort en de daarmee gepaard gaande werkdruk.

Manifestatie in Vlissingen

De Zeeuwse leraren reizen niet massaal naar Den Haag, maar blijven thuis of houden ludieke acties op school. In Vlissingen werd de dag begonnen met een manifestatie waar leraren zich verzamelden. Er werd een speciaal geschreven lied gezongen en daarna werd een er nog een emailbombardement naar minister Slob verstuurd.