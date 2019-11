Jongen (15) aangehouden die scholierenonrust in Terneuzen veroorzaakte

Het onderzoek naar het scholierenonrust in Terneuzen is bijna afgerond (foto: Omroep Zeeland)

In het onderzoek naar de onrusten en naar de verspreiding van de oproep om met elkaar op de vuist te gaan, kwam de jongen uit Oost-Souburg in beeld. Hij is vanmorgen aangehouden. Tijdens het verhoor heeft hij toegegeven de berichten te hebben verspreid. De jongen zit nog vast. Zijn telefoon is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Onrusten

Begin oktober ontstonden spanningen tussen leerlingen van het Lodewijk College en een andere school in Terneuzen. Op social media gingen al snel aanmoedigingen rond om mee te doen aan een grote vechtpartij. Agenten moesten toen ingrijpen om een confrontatie tussen de scholieren te voorkomen.

Omdat het daarna onrustig bleef in het centrum van Terneuzen, besloot de gemeente tijdelijk een samenscholingsverbod in te stellen. In de weken na de onrusten had de politie al een 16-jarig meisje uit Terneuzen en een 18-jarige man uit Biervliet aangehouden.

