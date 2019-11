Minstens twee verdachten Hrieps bekenden van justitie

Vrouwe Justitia (foto: ANP)

Een van de mannen die gisteren voor de rechter stond is eerder veroordeeld voor het schoppen van een agent. Daarbij raakte de agent gewond aan de hand. De veroordeelde kreeg er een taakstraf voor en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Een andere verdachte die nog niet voor de rechtbank is verschenen is nog verwikkeld in een andere strafzaak. In januari gaat de rechtbank inhoudelijk kijken naar de dood van zijn vier maanden oude zoontje. De man wordt verdacht van het doodschudden van de baby in mei 2016.

Extra onderzoeken, waaronder een contra expertise naar de doodsoorzaak van de baby hebben lang in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie wilde nog een onderzoek naar de persoonlijkheid van de verdachte.

Rolverdeling nog niet bekend

Beiden zijn nu verdacht in de Hrieps-zaak. Welke rol ze zouden hebben gespeeld, is op dit moment nog niet duidelijk. Omdat er ook nu nog mensen worden aangehouden, gaf het Openbaar Ministerie tijdens de zitting van gisteren aan nog weinig van het dossier te willen prijsgeven. Dat was tegen het zere been van de advocaten die menen zo hun werk niet te kunnen doen.

De overval De overval gebeurt net nadat de 25ste editie van festival Hrieps is afgelopen. 7.500 bezoekers hebben heel de dag contant betaald op het festivalterrein. De opbrengst wordt naar het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer gebracht. Rond kwart over 3 's nachts dringen drie gemaskerde mannen het huis binnen en ze gaan er met de dagopbrengst van door. De organisatie schat dat het om een half miljoen euro gaat.

