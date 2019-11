Radiotechnicus redde in 1953 vele levens op koffie en sigaretten

Het waren zendamateurs, zoals Peter Hossfeld uit Zierikzee, die de noodzakelijke verbindingen vanuit het ondergelopen gebied verzorgden, De radiotechnicus bouwde met materiaal uit de radiowinkel waar hij werkte, de noodzender 'PA0ZKR'. Daarmee maakte hij contact met de buitenwereld om te laten weten welke ramp er zich op Schouwen-Duiveland had voltrokken. Mede dankzij de 'uitzendingen' van Hossfeld kwam de hulp op gang. Door het bouwen van deze zender heeft hij indirect dus vele levens gered.

De dijken braken

In de bewuste rampnacht werd Hossfeld wakker door het geluid van klokken, sirenes en een woest geruis van stromend water. "Ik wist meteen wat er aan de hand was, de dijken hadden het begeven. Ik sprong uit bed en stond al tot m'n enkels in het water." Hij was bang dat het oude huis waar hij woonde zou instorten en handelde snel. Samen met zijn zoontje ontvluchtte hij het huis. "Ik zei tegen hem dat hij zich goed moest vasthouden en wat er ook gebeurde, niet mocht loslaten."

Gered

Toen Hossfeld de voordeur open deed werden vader en zoon meegesleurd door het water, waarin al allerlei huisraad dreef. Ze bereikten een huis aan de overkant van de straat en wachtten daar op de zolderverdieping tot het licht werd. "We konden toen het pand verlaten met de hulp van andere mensen, die ons naar een hoger gelegen gedeelte van Zierikzee brachten. Vanaf daar ben ik verder getrokken naar de zaak waar ik werkte, de fa. Weltevreden."

Toen we contact en antwoord kregen vielen we elkaar om de hals en barstte ik in tranen uit." Peter Hossfeld - zendamateur

Hossfeld hoorde dat er geen verbinding was met de buitenwereld en dat niemand wist hoe de toestand was op Schouwen-Duiveland. "Ik zei tegen mijn werkgever dat ik wilde proberen een noodzender te bouwen om contact te maken met de buitenwereld en ben aan de slag gegaan." Met allerlei materiaal dat in de werkplaats aanwezig was, bouwde Hossfeld in vier uur tijd de noodzender. Hij werd hierbij geholpen door de schoonzoon van de baas, Piet Meerman.

De noodzender van Peter Hossfeld (foto: Omroep Zeeland)

Omdat de noodzender met grote haast in elkaar was gezet, was het afwachten of het apparaat ook daadwerkelijk zou werken. Na het inschakelen gloeiden de buizen op en bleef alles mooi stabiel. Hossfeld kon gaan proberen om contact te maken. Na een paar keer te hebben geroepen "Hier noodzender Zierikzee, hoort u mij", werd er plotseling geantwoord door een zendamateur in Middelburg dat ze goed werden ontvangen. "Wij waren verbouwereerd en vielen elkaar om de hals, terwijl ik in tranen uitbarstte."

Iedereen wil noodzender gebruiken

In de uren daarna werd het volgens Hossfeld in de werkplaats een drukte van belang. De gemeente, politie, waterstaat en ondernemers wilden namelijk allerlei berichten versturen. Dhr. Kunst, de zendamateur uit Middelburg, bleef ook op zijn post om alle berichten door te geven.

Droppingen

Hossfeld had inmiddels ook contact gelegd met de vliegbasis in Woensdrecht. Dankzij dat contact werden rubberboten, laarzen, kleding, voedsel en babyvoeding boven Zierikzee gedropt. "De eerste keer kwam alles bovenop de huizen terecht, waardoor de daken kapot gingen. Ik heb er toen voor gezorgd dat er auto's op het Havenplein kwamen te staan met brandende koplampen, zodat ze wisten waar ze alles moesten droppen."

Hossfeld had op een gegeven moment geen begrip meer van dag en nacht en werkte maar door. Vijf dagen en nachten zat hij achter zijn zender en leefde op broodjes, koffie en sigaretten. Piet Meerman hielp hem bij het uitwisselen van gegevens tussen de instanties en belanghebbende bedrijven, waarbij alles te voet moest gebeuren.

Vele levens gered

Hossfeld had in de dagen na de ramp ook regelmatig contact met helikopterpiloten die over het eiland vlogen op zoek naar mensen. Hij begeleidde de piloten en gaf de locaties door van mensen die nog op daken zaten te wachten op hulp. Hierdoor heeft hij indirect vele levens gered.