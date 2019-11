De wegwijzer in Heinkenszand doet niet mee aan de lerarenstaking

Volgens directeur Marnix Maljaars blijft de school open om verschillende redenen: ''We erkennen de problemen wel hoor, maar we wilden graag open blijven vandaag, voor de kinderen en de ouders. We hebben zo'n mooi vak, daar moet aandacht aan gegeven worden. En lost geld alles op? Dat weten we natuurlijk niet zeker.''

Maar toch is er één juf weg. ''Wij verbieden staken helemaal niet, je hebt gewoon stakingsrecht. De juf die nu weg is konden we gelukkig gewoon vervangen. De rest van het team wilde gewoon werken, dus dan doen we dat.''

'Als je een goed beroep wilt, moet je naar school'

Volgens leerlingen Anna en Lynn is er op de wegwijzer nog niet zoveel hinder door het lerarentekort: ''We hebben volgens mij nog nooit een dag gehad dat er niemand was. Vandaag hebben we ook gewoon les. Dat vinden we niet erg.'' Ook Annick vindt het niet erg om gewoon naar school te gaan: ''Als je later een goed beroep wil hebben, moet je gewoon naar school gaan.''

Cynthia de Blaeij is een van de onderwijsassistentes op school. Ze is niet gaan staken, maar ook zij erkent de problemen: ''Als onderwijsassistente krijg je steeds meer verantwoordelijkheden en word je geacht steeds meer te doen. Ik vind dat niet erg. Maar voor het team, voor de school en voor alle scholen van Nederland begrijp ik wel dat er gestaakt moet worden.''

Staken

Leraren staken vandaag onder andere voor meer geld voor de kwaliteit van het onderwijs, een lagere werkdruk en meer leraren. Meer leraren kan het kabinet natuurlijk niet leveren, dus die worden aangetrokken door een aantrekkelijkere pabo, zij-instroomtrajecten en een hoger salaris.