Spannende dag voor innovatieve Zeeuwse bedrijven

Een inspectiedrone van RoNik (foto: Omroep Zeeland)

RoNik Inspectioneering is één van de genomineerden. Het bedrijf uit Bruinisse heeft een inspectiedrone ontwikkeld. Met deze drone kunnen er inspecties uitgevoerd worden in kleine besloten ruimtes, maar ook op grote hoogtes. Het doel van deze drone is om arbeid in besloten ruimtes te verminderen en werken op grote hoogte te stoppen. "Het overgrote deel van de ongelukken dat in de industrie gebeurt vindt plaats door werken in besloten ruimtes en op hoogte," zegt Ron van Seeteren van het bedrijf.

"Het is een hele eer om genomineerd te zijn voor de Emergo. Dit zegt iets over de totale innovatie en als we dit zouden winnen dan geeft dat een heel ander beeld," aldus Van Seeteren. Het zou niet de eerste keer zijn dat RoNik voor deze uitvinding in de prijzen valt. Eerder won RoNik voor deze uitvinding de prijs voor meest innovatieve dronebedrijf van Europa en de onderneming eindigde in de innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel op de achtste plaats.

Wereldwijd uitrollen

Het bedrijf RoNik is gevestigd in Bruinisse, de drones worden gebouwd in Vlissingen, maar de ambities van het bedrijf gaan veel verder: "Onze drones hebben we zelf bedacht en verder ontwikkeld. Die uitvinding gaan we nu wereldwijd uitrollen. We gaan nu al trainingen geven in het Midden-Oosten, de VS en Engeland. En voor 2020 staan negen andere landen op de rol waaronder Kazachstan, Australië en Indonesië."

De ondernemers zien het feit dat ze gevestigd zijn in Bruinisse als voordeel: "We zitten overal dichtbij. Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen. Dat is overal een uur rijden vanaf. En door de locatie in Vlissingen kunnen we samenwerken met de HZ University of Applied Sciences. Daar halen we ook werknemers vandaan," aldus Van Seeteren. Op dit moment werken er bij RoNik veertien mensen.

