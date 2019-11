Arrenslee is weer thuis op Schouwen

De arrenslee spoelde tijdens de Watersnoodramp weg uit een schuur op Schouwen-Duiveland en werd later bij Ouwerkerk gevonden. De eigenaar van hotel-restaurant De Campveerse Toren in Veere nam de slee in een boot mee naar zijn bedrijf. Daar heeft de slee tientallen jaren bij de receptie gestaan.

Emotioneel

De dochter van de eigenaar, Hendrina van Cranenburgh, kwam met een aantal zussen en haar moeder naar het Watersnoodmuseum om de arrenslee te overhandigen. "Het was best een emotionele beslissing voor ons, waar we lang over gedaan hebben. Maar op een gegeven moment hebben we, na lang aandringen door een vrijwilliger van het museum, besloten dat de slee hier een plekje moest krijgen."

De arrenslee hoort volgens Van Cranenburgh ook in het Watersnoodmuseum. "Het is onderdeel van het verhaal van de watersnood. Bij ons in de zaak zagen veel mensen de slee al, maar nu kan iedereen deze bekijken. Het voelt nu goed, maar dat heeft even geduurd."

Reportage overhandiging arrenslee.