Geld voor onderhoud Joodse begraafplaats zichtbaar nodig

De Joodse begraafplaatsen zijn in Goes, Middelburg (twee), Vlissingen (twee) en één in Zierikzee. Onderhoud is hard nodig bij de begraafplaats aan de Julianalaan in Vlissingen. Er zijn grafstenen gebroken en de brokstukken liggen verborgen onder onkruid. Hendrik van Silfhout van de stichting Beheer en Behoud Joodse Begraafplaatsen: "We hebben hier hele stukken struikgewas al moeten weghalen omdat de stenen waren overwoekerd."

20.000 euro

Van Silfhout denkt dat er zo'n 20.000 euro nodig is om de begraafplaats in Vlissingen op te knappen. "Dat geld is heel erg nodig, hoe eerder hoe beter," zegt hij. Hoeveel van de 2,5 miljoen er naar de Joodse begraafplaatsen in Zeeland gaat is nog niet bekend.