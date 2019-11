Fout gemeente Vlissingen: elf kinderen kregen niet de Nederlandse nationaliteit

Elf Marokkaanse en Belgische kinderen kregen niet de Nederlandse nationaliteit (foto: Pixaby)

Dit zogenoemde 'grootouderartikel' is in Vlissingen elf keer niet toegepast. "Dit is blijkbaar een ingewikkeld artikel", verklaart burgemeester Bas van den Tillaar, "Er moet ver terug gezocht worden naar waar ouders en grootouders vandaan komen en hoelang die in Nederland zijn geweest. Dus dat is misschien de verklaring."

De fout is ontdekt door Vlissingse ambtenaren na het lezen van een artikel in vakblad Burgerzaken en Recht over de gemeente Helmond. Daar zijn na onderzoek negentig kinderen gevonden die per abuis niet de Nederlandse nationaliteit kregen. Na onderzoek in de eigen basisregistratie ontdekten de Vlissingse ambtenaren dezelfde fouten bij elf Vlissingse kinderen.

Burgemeester Bas van den Tillaar: 'We gaan de fout corrigeren' (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente gaat de fout rechtzetten. De ouders van de elf kinderen worden benaderd en krijgen een gratis paspoort voor hun kind aangeboden. Burgemeester Van den Tillaar: "Belangrijk is dat we dit corrigeren en gaan zorgen dat dit niet meer gebeurt."

Burgemeester Bas van den Tillaar over elf kinderen in zijn stad die niet de Nederlandse nationaliteit kregen: