Terneuzense Britt even snelste fietster ter wereld

Inmiddels is Britt weer terug in Nederland. Ze kijkt terug op een hele leuke ervaring. "Het was gaaf om te zien hoe snel de fiets kan, want in Nederland hebben we niet de goede wegen om zo hard te kunnen fietsen als in Amerika", vertelt Britt. "Daarnaast was het een verrassing dat we meteen de eerste dag het wereldrecord verbroken, dat al negen jaar bleef hangen op 121,8 kilometer per uur. Daar waren we echt ontzettend blij mee!"

Korte duur

Helaas was de overwinning voor korte duur want een paar dagen daarna werd het record verbroken door de Franse Ilona Peltier met 126,52 kilometer per uur. "Dat was jammer, maar ik ben ontzettend trots op het team. Wij zijn het enige team dat zowel het wereldsnelheidsrecord fietsen voor mannen als vrouwen in handen heeft gehad en dat is natuurlijk een prestatie op zich", zegt Britt.

Terneuzense Britt verbreekt met haar team het vrouwelijke wereldrecord fietsen (foto: © Bas de Meijer)

Volgend jaar heeft het team een nieuwe kans om het wereldrecord te verbreken, maar daar gaat Britt niet aan meedoen. "Ik heb er een jaar lang mijn studie voor aan de kant gezet en die wil ik nu weer oppakken", zegt Britt. Het team bestaat dan ook vaak uit nieuwe leden die een nieuwe fiets bouwen. Deze fiets wordt dan gebruikt als voorbeeld voor het nieuwe team en is nu ook te zien op de netwerkbeurs Contacta in de Zeelandhallen in Goes.