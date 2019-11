Schakers Het Witte Paard maken debuut in Europese competitie

Schakers Het Witte Paard gaan Europese wedstrijden spelen (foto: Omroep Zeeland)

Het Witte Paard is een van de zes ploegen die door de Nederlandse schaakbond (KNSB) afgevaardigd wordt. Het team bestaat uit Koen Leenhouts, Helmut Cardon, Thibaut Maenhout, Glen de Schampheleire, Rein Verstraeten en Tom Piceu.

Champions League

Het Witte Paard speelt in de Meesterklasse, het hoogste niveau in de Nederlandse competitie. Daarin eindigde de ploeg afgelopen seizoen als zevende. De beste zes ploegen uit de Meesterklasse kregen van de KNSB een uitnodiging voor het toernooi in Montenegro.

Omdat Bussum geen gebruik maakt van de uitnodiging, kwam er een plek vrij voor Het Witte Paard. "Het is geweldig dat we meedoen. Dat is de Champions League van het schaken", aldus teamleider Hans Groffen.

Er doen in Montenegro 68 ploegen mee. Het Witte Paard is als 23e geplaatst, op basis van de rating van de spelers. Het toernooi begint zondag en bestaat uit zeven ronden. De slotronde is op zaterdag 16 november.