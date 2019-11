Investeerder Waterpark Veerse Meer: Tegenstanders verkondigen onwaarheden

Volgens Driestar kloppen de berichten dat de investeringsmaatschappij het huidige Waterpark Veerse Meer wil uitbreiden met 900 vakantievilla's niet. "Er komen in totáál 900 vakantiewoningen, dus inclusief het aantal dat er nu al staat", zegt directeur Vonk van Driestar. "Daarnaast wordt gedaan alsof wij in natuurgebied gaan bouwen. Dat is onjuist, we creëren juist natuurgebied."

Hof van Saksen

Investeringsmaatschappij Driestar is ook eigenaar van het vijfsterren-vakantiecomplex Hof van Saksen in Drenthe. Die uitstraling wil Driestar ook voor het nieuwe Waterpark Veerse Meer. Daarvoor wil ze dertig hectare extra grond, zodat de vakantiehuizen verder van elkaar af komen te staan en er ruimte is voor veel groen. "We gaan ook minder huizen bouwen dan de vorige eigenaar van plan was. Hij wilde de huisjes dichter op elkaar zetten; wij willen ze juist ver uit elkaar."

Er komen juist meer wandel- en fietspaden in het gebied. Die mogen ook gebruikt worden door omwonenden." Gerro Vonk, directeur Driestar

De angst dat omwonenden en recreanten niet meer bij de oevers van het Veerse Meer kunnen komen, is volgens Vonk ongegrond. "Er komen juist meer wandel- en fietspaden in het gebied. Die mogen ook gebruikt worden door omwonenden die zelf geen huisje op het park hebben gehuurd", aldus de directeur van de investeringsmaatschappij.

Vonk vindt het jammer dat de tegenstanders zo weinig oog zouden hebben voor de voordelen die het park oplevert. "Kom eens kijken naar ons Hof van Saksen. We werken daar veel met toeleveranciers en boeren in de omgeving. Bovendien mogen de inwoners van Arnemuiden straks gebruik maken van het zwembad op het park, buiten de drukste uren om."