Daan Eikenhout interim-trainer GOES

Daan Eikenhout interim-trainer bij GOES (foto: Omroep Zeeland)

GOES moest op zoek naar een nieuwe trainer nadat Ruud Pennings in oktober vertrok bij de club vanwege de slechte prestaties en zijn moeizame relatie met de spelersgroep.

Sinds het vertrek van Pennings stond GOES onder leiding van het interim-duo Ron Amperse/John Livramento. Zowel Amperse als Livramento beschikt niet over het vereiste diploma (TC1) om bij GOES te mogen werken.

Arie van der Zouwen

In de tussentijd zocht GOES daarom naar een andere trainer. Een van de kandidaten was Arie van der Zouwen uit Kortgene, die het benodigde diploma wel heeft.

"We hebben met Arie gesproken, maar we konden geen overstemming met hem bereiken", aldus Hugo Barends, voorzitter van de technische commissie van GOES.

Dispensatie

Daarna kwam GOES uit bij Daan Eikenhout, die onlangs opstapte bij zondag derdeklasser Terneuzen. Eikenhout beschikt ook niet over het vereiste diploma, maar volgens Barends krijgt GOES dispensatie van de KNVB zodat Eikenhout (heeft TC2) voorlopig aan de slag kan op Sportpark Het Schenge.

"Daan wil ons de komende periode helpen. Wij blijven zoeken naar een trainer die over het vereiste papiertje beschikt. Tot die tijd is Daan onze trainer", aldus Barends.

GOES speelt zaterdag tegen FC Lisse en dan zit Eikenhout voor het eerst op de bank. Hij wordt daarbij geassisteerd door John Livramento. Ron Amperse neemt de taken van teammanager weer op zich.

