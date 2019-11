Verzoek COA niet gehonoreerd, asielzoekerscentrum Goes gaat dicht

azc Goes (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Oktober vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders om het asielzoekerscentrum nog een jaar langer open te houden. Toen zocht het COA op korte termijn vijfduizend nieuwe plekken voor asielzoekers. Nu zijn er volgens het COA vanaf 1 januari tienduizend extra plaatsen nodig, daarom vroeg het COA de gemeente Goes opnieuw om hulp.

Maximaal tien jaar open

Het azc in Goes is sinds 2011 open. Afspraak toen was om maximaal tien jaar open te blijven en vorig jaar besloot de gemeente om uiterlijk eind deze maand de locatie te sluiten. Daar wil het college zich nu aan houden.

Wel geeft burgemeester Margo Mulder aan dat ze op Zeeuws niveau met andere gemeentes in gesprek wil blijven om te kijken wat er provinciaal mogelijk is. "Goes doet daar graag aan mee, maar we willen ons nu houden aan de gemaakte afspraken."

Het COA laat weten dat het azc in Goes inmiddels al leeg staat. Het laatste gezin is afgelopen dinsdag vertrokken. In totaal zijn zeventig asielzoekers van Goes naar Middelburg verhuisd. Op 19 november gaat het centrum in Goes definitief dicht.

Nog één azc

Middelburg is dan de enige Zeeuwse gemeente met een azc. De gemeenteraad daar besloot een maand geleden dat dat asielzoekerscentrum voorlopig wel openblijft tot juni 2025.

Lees ook: