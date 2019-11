Stoomtrein Goes-Borsele wint ANWB-prijs en knapt seinhuisje op

Het seinhuisje, dat in 2001 van Middelburg naar Goes werd verhuisd, is nu alleen bereikbaar met een ladder. Binnenin vind je nu 'moderne' beveiliging, maar die gaat er uit. Reinier Zondervan van stichting stroomtrein Goes-Borsele: "Als het seinhuis straks open is voor publiek hoort het bij het museum. De apparatuur die er nu in zit, is daar te modern voor. We gaan het ombouwen met de mechanische beveiliging van vroeger, zodat het echt een onderdeel kan worden van het museum."

Touchscreens

Ook worden er in het huisje touchscreens gezet waarop meer informatie over het stoomtreinmuseum én de stoomtrein zelf te zien zal zijn. Vanuit het seinhuisje heb je namelijk overzicht over het gehele terrein. Verder is in het seinhuisje vooral te zien hoe seinen en wissels aangestuurd werden ten tijde van de stoomtrein.

Het seinhuis bij de Stoomtrein Goes-Borsele (foto: Omroep Zeeland)

Samen in actie

De prijs die de stichting wint is de ANWB 'Samen in actie'-prijs. Het ANWB fonds helpt initiatieven op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid, maar ook op het gebied van 'iedereen eropuit'. Dit jaar zijn er 41 projecten geselecteerd, waarvan er drie per provincie uitgelicht werden. De adviescommissie van de ANWB heeft vervolgens per provincie een winnaar gekozen.

In Zeeland was dat dus de stichting Stoomtrein Goes-Borsele. De prijs is een cheque van 10.000 euro, die vandaag werd uitgereikt door Paul Makken, directielid van het ANWB fonds, op de werkplaats van de stoomtrein.