Nog maar één Bib Gourmand-restaurant in Zeeland

De Bib Gourmand komt uit dezelfde stal als de Michelinsterren, alleen hoef je in restaurants met een Bib-stempel je bankrekening niet te plunderen. In deze gids staan namelijk alleen maar restaurants die een kwaliteitsvol driegangenmenu aanbieden voor maximaal 39 euro.

In de MICHELIN Gids Bib Gourmand Benelux 2020 staan 301 restaurants, waarvan 133 in Nederland. Vijftien Nederlandse restaurants die nu nog in de gids staan, raken volgend jaar hun vermelding kwijt. Daartussen zit ook een Zeeuws restaurant: de Petrus & Paulus Hoeve in Lamswaarde. Dat restaurant is in april overgenomen en is volgend jaar niet terug te vinden in de gids.