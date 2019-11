Beiaardconcert eindigt in majeur, vanwege de bevrijding

De estafette begon in Maastricht en eindigde vandaag via 73 andere steden - waaronder Axel, Hulst, Goes, Tholen, Sluis, Vlissingen, Sint-Maartensdijk en Middelburg - in Veere, op het stadhuiscarillon. Beiaardier David van der Vlies voerde het concert uit in twee delen. De eerste helft stond in het teken van gedenken. De tweede helft bestond uit feestelijke muziek.

"We begonnen een beetje in mineur, en we eindigden echt in majeur", zegt Van der Vlies. "In een opgewekte stemming, denkend aan de bevrijding."

Zeeuws Volkslied

Daarnaast heeft de beiaardier twee feestelijke melodieën op de speeltrommel van het stadhuis geplaatst die op het hele en het halve uur te horen zijn. Het bekende 'Land of hope and glory' en het Zeeuws volkslied zijn de komende tijd te horen in Veere.

Reportage over het carillonconcert.

De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging organiseerde de estafette om 75 jaar vrijheid te vieren. Carillons en kerkklokken hebben een eigen stukje geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de oorlogsjaren werden ze uit de torens gehaald om te worden omgesmolten en zo gebruikt te kunnen worden voor de Duitse oorlogsindustrie.

Bevrijdingsconcerten in heel Nederland

Veere was dus de laatste in de rij Zeeuwse carillons, maar de komende maanden zijn er nog heel wat bevrijdingsconcerten in de rest van Nederland te horen. De estafette wordt op 10 mei volgend jaar in Zoetermeer afgesloten.