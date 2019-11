'20.000 meerkoeten bij elkaar, dat is wel heel bijzonder'

Ecoloog Roland-Jan Buijs kent het Volkerak-Zoommeer op zijn duimpje en heeft het in de loop der jaren flink zien veranderen. Jarenlang veroorzaakte hardnekkige blauwalg er veel vogel- en vissterfte. Maar die blauwalg liet zich de afgelopen jaren steeds minder zien, mogelijk door de zuiverende werking van het guaggamosseltje dat er is neergestreken. Dat kan in rap tempo vele liters water per dag filteren.

Grote broedkolonie zilverreigers

Buijs heeft de afgelopen jaren gemerkt, dat het water helderder en gezonder geworden is. Er zijn waterplanten en waterdiertjes die veel vogels trekken en er wonen futen, kuifeenden en andere eendensoorten en ganzen. "De op één na grootste broedkolonie van de grote zilverreiger vind je hier en ook de zeearend heeft hier een nest. Het zijn niet alleen bijzondere vogels, het zijn er ook veel. Kijk maar: ik denk wel twintigduizend meerkoeten zijn er daar neergestreken."

Het mag geen dooie bedoening worden

Buijs is een van de ecologen die er voor pleiten om het Volkerak-Zoommeer zoet te laten en niet via een verbinding met de Oosterschelde te laten verzilten. "Het is werkelijk uniek wat zich hier heeft ontwikkeld. Er leven ook dassen en we zien vraatsporen van bevers. Als je het meer zout maakt wordt dit een dooie bedoening en gaat alles verloren."

Jonge zeearend in het gebied van het Volkerak (foto: Omroep Zeeland)

Vijf jaar geleden besloten de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en het Rijk dat het meer zout moest worden. Dat gaat veel geld kosten en daarom werd het definitieve besluit uitgesteld tot zeker 2031. Maar afgelopen zomer liet minister Van Nieuwenhuizen weten toch eerder een besluit te willen nemen.

Moet het meer wel zout worden?

De minister vroeg aan de betrokken overheden of zij nog steeds achter het 'zout maken' staan. Die staan ze inderdaad nog steeds, onder voorwaarde dat er een goede zoetwatervoorziening voor de boeren wordt opgetuigd. Maar inmiddels roeren zich veel tegenstanders: natuurorganisaties, vissers, recreatiebedrijven en ook de boeren.

Ecoloog Roland-Jan Buijs: 'Volkerak is een zoete parel tussen de zoute wateren' (foto: Omroep Zeeland)

Landbouworganisatie ZLTO beschouwt het Volkerak-Zoommeer als een van de schaarse zoetwaterreservoirs die er zijn. In tijden van klimaatverandering zou het gek zijn om dat op te geven, is de gedachte. En ook de schelpdiersector, aanvankelijk voorstander omdat er "bescheiden kansen waren voor de mosselkweek", maakt pas op de plaats.

"We hebben alle begrip voor de argumenten die nu naar voren komen als het gaat om behoud van een zoetwaterreservoir. Wij gaan nu niet roepen dat het per se zout moet worden, of daar een sterke lobby voor voeren", zegt Addy Risseeuw van de Producenten Organisatie Nederlandse Mosselcultuur.

Extra onderzoek naar de effecten en kosten

Voordat er een definitief besluit valt zal eerst nog onderzoek worden gedaan naar de effecten en kosten van het verzilten van het meer. En wat vooral duidelijk moet worden is waar straks zoet water beschikbaar is, voor de boeren en voor drinkwater.