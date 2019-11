Bij deze Vlissingers kan de kerst niet vroeg genoeg beginnen

De meubels en kasten staan op de slaapkamer, want Edgar Goosen moest ruimte creëren voor de gigantische kerstbomen van drie meter hoog. "Ik hou niet van kleine boompjes dus ik moet hink-stap-sprong het bed in, want anders lukt het niet", zegt Goosen. Ondanks dat Goosen eigenaar is van een woondecoratiewinkel gaat hij niet met de kersttrends mee. "Ik wissel de collectie om de drie jaar, maar alleen als ik het mooi vind. Als de trend me niet aanstaat, doe ik niet mee."

'Een beetje uit de klauwen gelopen'

Goosen werkt ook in de horeca, waardoor hij vaak moet werken tijdens de kerstdagen. "Ik was blij als ik eens thuis was met kerst en het kon vieren met familie en vrienden. Daarnaast hou ik van lampjes en gezelligheid. dus het is een beetje uit de klauwen gelopen", vertelt Goosen.

Langs de boulevard valt het huis van Sjaan Jasperse ook op. Achter haar raam staat een heel kerstdorp. "Mijn man en ik zijn weg van kersthuisjes, maar hebben ze een tijd niet kunnen neerzetten, doordat er borstkanker bij me werd geconstateerd", zegt Jasperse. Ze is twee jaar geleden schoon verklaard, maar moet wel ieder jaar opnieuw onderzocht worden. "Dat gebeurt meestal in oktober. Als de uitslag goed is, zetten we de huisjes neer om het te vieren."

Opslag

Zowel Goosen als Jasperse halen de kerstversiering begin januari weer weg. "We brengen het dan naar mijn ouders in Twente of stallen het bij vrienden, maar we doen niets weg", vertelt Goosen. Het stel aan de boulevard bewaart de huisjes thuis. "We wikkelen ze dan in de sneeuwdeken die eronder ligt, zodat ze niet beschadigen en halen ze hopelijk volgend jaar weer tevoorschijn", aldus Jasperse.

