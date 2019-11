Hoe ziet de zorg van de toekomst eruit? We gaan veeeeel meer apps gebruiken

In Vlissingen worden robots getest die ouderen gezelschap geven (foto: Omroep Zeeland)

Voor simpele handelingen gaan we in de toekomst veel minder naar de huisarts of het ziekenhuis. We gaan zelf thuis meer meten en doorgeven via een app. Bloeddruk of gewicht bijvoorbeeld. Zoals diabetespatiënten nu al zelf hun bloedwaarden bijhouden, zo gaan we ook bij andere ziekten steeds meer zelf meten en in de gaten houden. Dat voorspellen deskundigen. Het vermindert zo de wachtlijsten en de werkdruk van artsen en verpleegkundigen.

Technologie is daarmee een van de oplossingen om het personeelstekort in de zorg het hoofd te bieden. Monica Roose van Viazorg, de arbeidsmarktorganisatie voor de zorg in Zeeland: "Technologie kan nooit mensenwerk overnemen, maar kan wel helpen om het werk lichter te maken. Op die manier kunnen we er wel voor zorgen dat de mensen die we hebben het werk langer volhouden en het leuk blijven vinden."

Niet meer naar huisarts

Menno Jansen, manager zorginnovatie van zorgverzekeraar CZ : "Het gaan naar een huisarts om bloeddruk te meten, ik kan me niet voorstellen dat we dat over een paar jaar nog doen." Er worden nu al apps in kleine patiëntengroepen toegepast voor het medisch begeleiden van de zenuwziekte ALS, hartfalen, longaandoening COPD en chronische

darmziekte IBD. Via de app geven patiënten gegevens door, maar vullen ook vragenlijsten in over hoe zij zich voelen. De apps die nu worden getest, blijken goed te worden ontvangen. Patiënten ervaren persoonlijke aandacht vanwege de feedback van zorgverleners tussen twee consulten door. Menno Jansen: "Mensen omarmen dit enorm."

Mensen niet vervangen

Menno Jansen van CZ: "We gaan niet goede hardwerkende mensen die we heel hard nodig blijven hebben, vervangen door technologie. We kunnen wel processen slimmer

en makkelijker maken", zegt Menno Jansen van CZ, "Het gaat niet om de techniek maar om de zorg."

En die zorg gaat flink veranderen, volgens deskundigen. Naast onze bankapp en de reisplanner hebben we allemaal over een paar jaar ook de app van onze huisarts en de apps voor de ziektes waaraan we lijden. Monica Roose van Viazorg: "Dat zullen we met z'n allen veel meer gaan doen en dat zullen we steeds normaler gaan vinden."

