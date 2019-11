Zeeuwse CDA-gedeputeerde komt op voor boeren na exportuitspraak eigen partij

Jo-Annes de Bat (midden, archieffoto) (foto: Jo-Annes de Bat )

In een interview met Radio 1 neemt De Bat het op voor de agrarische sector én Zeeland. "Deze zin is niet bedacht door mensen met enige kennis van de landbouwsector", zegt hij. Volgens hem gaat het bij de commissie mis in het onderscheid tussen de dierlijke en de, minder vervuilende, plantaardige sector. "Als het gaat om akkerbouw, snap ik deze passage echt niet."

De zin waar De Bat zich druk over maakt, staat in het discussiestuk Zij aan Zij, dat zaterdag besproken wordt op het partijcongres in Utrecht. De zin luidt als volgt: "De waarden duurzaamheid en dierenwelzijn en het inkomen van de boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te willen blijven."

"Als je de export op één hoop gooit en de hele agrarische sector zo benoemt, dan vergeet je dat er vanuit de akkerbouw heel veel naar buurlanden Duitsland en België gaat", zegt hij. "Maar ook voor een provincie als Zeeland, waar zo'n negentig procent van geteelde uien de hele wereld over gaat. Daar gaan we niet mee stoppen, daar zijn we een veel te belangrijke speler voor."

'Dit gaat nooit door'

De Bat kan zich in de rest van het voorstel - zoals een kortere keten zodat de boer een beter salaris krijgt, inzetten op duurzaamheid en kwaliteit - best vinden. Maar hij kan zich niet voorstellen dat het CDA, dat toch bekend staat als boerenpartij, instemt met de opmerking over de export. "Dit gaat nooit door. Geen enkele CDA'er zal dit vinden."

Daarnaast wijst hij ook op het voedselvraagstuk. "We hebben de meest effectieve en innovatieve landbouw van de hele wereld. Als wij die producten niet over leveren, doe je niets aan het voedselvraagstuk dat er ook is."