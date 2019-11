Tv-programma 'Typisch' brengt nieuwsgierigen naar Hulst

Links Peter Ummenthum (foto: Omroep Zeeland)

Peter wordt na een paar weken op televisie herkend op straat. "Ze kwamen zelfs vandaag uit Hilversum om het café te bekijken. Dat is wel heel bijzonder." Hij heeft genoten van de uitzendingen van Typisch Hulst.

Het is misschien zelfs niet de laatste keer dat hij op tv was te zien. Een fragment wordt hoogstwaarschijnlijk uitgezonden bij de Oudjaarsshow van Matthijs van Nieuwkerk en SBS6 heeft al contact gelegd. "Maar of dat ook echt iets gaat worden is nog lang niet duidelijk."

Peter vertelt over wat hij allemaal heeft meegemaakt.

Het programma trok gemiddeld 350.000 tot 400.000 kijkers. Een relatief hoog aantal, omdat het programma directe concurrentie heeft van De Wereld Draait Door en First Dates. Toch was er kritiek op de programmamakers van de EO.

De kritiek richt zich vooral op de selectie van bewoners die wordt gevolgd. Er zijn volgens hen mensen in de serie te zien die geen doorsnee beeld geven van de Hulster samenleving. Maar voor de fans is dat juist ook de reden om te kijken naar 'Typisch'.

Peter Ummenthum is het niet eens met de kritiek. "Er zijn dan misschien weinig jongeren te zien, het zijn wel echt mensen uit Hulst die in beeld waren." Volgens hem was het een prachtige tijd, maar is het nu weer tijd voor wat hij altijd doet. Het runnen van zijn bistro-café onder de basiliek van Hulst. "Maar wie weet komt er nog eens meer van op de Nederlandse tv."