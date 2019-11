Drie gemeenten gaan door met financieren startgroepen

In Heikant zit één van de negen startgroepen van Zeeuws-Vlaanderen. Bedoeld om jonge kinderen in de regio te houden. (foto: Omroep Zeeland)

Rianne Vons, directeur Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen: "Ouders betalen twee dagdelen, afhankelijk van inkomen, de rest wordt betaald door de drie gemeentes, de basisscholen, kinderopvang en een klein deel door het voortgezet onderwijs." Want volgens Vons zien die scholen ook wel de loop van leerlingen naar Vlaanderen met lede ogen aan. "Dagelijks gaan er zo'n 1300 schoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar naar het Vlaamse onderwijs. Dat is best veel."

Startgroep voorkomt 'weglek'

Hulst is voor een deel tevreden met de startgroepen: ze houden peuters in de regio en voorkomen dat de kinderen de grens overgaan naar Vlaanderen voor opvang en onderwijs. Maar zegt tegelijkertijd dat er nog veel niet duidelijk is. Scholen en kinderopvang investeren nu samen in die startgroepen. Vraag is of dat in de toekomst blijft. Daarvoor moet het Rijk de huidige regels aanpassen.

Unieke vorm van opvang

De startgroep is een unieke vorm van opvang en beginnend onderwijs voor peuters in Zeeuws-Vlaanderen. Bedoeld om de fikse concurrentie aan te gaan met scholen en opvang hier net over de grens. In België gaan kinderen vanaf 2,5 jaar gratis naar school. En daar proberen ze aan deze kant van de grens iets aan te doen. Ouders betalen slechts een deel van de kosten van de startgroepen.

