Terneuzen: "Wij gaan de problemen van het Rijk niet oplossen!"

Onder het Sociaal Domein vallen jeugd- en ouderenzorg, maar ook voorzieningen voor gehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Terneuzen geeft nu per jaar 60 miljoen euro uit aan dit Sociaal Domein. Veel taken zijn de afgelopen jaren door het Rijk overgedragen aan de gemeenten, waarbij meteen flink werd bezuinigd omdat gemeenten maatwerk zouden kunnen leveren. Maar in de praktijk blijkt dat de gemeenten het niet voor minder geld kunnen doen.

4 miljoen

Dat levert in Terneuzen een tekort van vier miljoen euro op voor de komende vier jaar. Maar de gemeenteraad is niet van plan dat uit eigen zak bij te pakken. "We gaan niet de problemen oplossen van het Rijk, die te weinig budget geeft", aldus fractievoorzitter Jos Verdurmen van TOP/Gemeentebelangen, de grootste partij in de Terneuzense gemeenteraad.

Huisarts

Volgens het CDA is er binnen het budget voor het Sociaal Domein nog best wel wat te bezuinigen, zodat Terneuzen toch met het totale budget van 60 miljoen euro voor de komende jaren uitkomt. "We zien nu dat één op de twaalf jongeren zorg nodig heeft. Dat kan omlaag, als de huisarts preventiever te werk gaat", stelt fractievoorzitter Jos van Ginneken.

Zere been

Deze opmerkingen waren tegen het zere been van oppositiepartijen PvdA en Sociaal Terneuzen. PvdA-fractievoorzitter Laszlo van de Voorde: "We weten dat we gewoon geld tekort komen bij het uitvoeren van onze wettelijke taken. Dan weet je dat je vroeg of laat moet bijpassen." Ook Sociaal Terneuzen denkt dat jeugd, ouderen en gehandicapten gaan leiden onder de bezuiniging, die er onvermijdelijk moet gaan komen om binnen het bestaande zorgbudget te kunnen blijven.