Jeugdzorg gaat opnieuw op de schop

Bureau Jeugdzorg Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De jeugdzorg werd in 2015 overgeheveld naar de gemeenten omdat die beter in staat zouden zijn om zorg op maat te leveren. Die belofte is volgens de ministers 'onvoldoende ingelost'. "Hoewel er meer kinderen in beeld zijn dan voorheen, ontvangen zij niet altijd op tijd de hulp die zij nodig hebben", schrijven de ministers in hun brief.

Bezuinigen op zorg

Gemeenten moeten de laatste jaren geld bijleggen om de jeugdzorg te kunnen betalen. De gemeente Terneuzen besloot gisteren bijvoorbeeld dat er geen extra geld uitgetrokken wordt om het tekort op onder andere de jeugdzorg op te vangen, en Middelburg maakte vorige maand bekend de komende tijd flink te moeten bezuinigen op zorg vanwege de tekorten op de jeugdzorg.

De ministers reageren met hun brief op een gezamenlijk rapport van de inspecties voor Gezondheidszorg & Jeugd en Justitie & Veiligheid. De inspecties constateren dat de uitvoering van jeugdbescherming en -reclassering onder grote druk staat. Het verloop van personeel is te groot, de wachtlijsten te lang en er is geen financiële zekerheid voor deze organisaties.

Decentralisatie terugdraaien

Om die problemen op te lossen, willen De Jonge en Dekker de pleegzorg en jeugdhulp overdragen aan organisaties op regionaal niveau. Lichtere zorgtaken als opvoedondersteuning blijven wel bij de gemeenten.

De Zeeuwse gemeenten zijn blij dat het kabinet eindelijk inziet welke problemen er spelen en waardoor die veroorzaakt zijn, maar zeggen ook dat de voorgestelde maatregelen de druk niet wegnemen. Wethouder Derk Alssema, woordvoerder op dit gebied namens de Zeeuwse gemeenten, zegt juist dat er in Zeeland al heel intensief wordt samengewerkt.

Volgens Alssema blijven de problemen ook na deze maatregelen vooral van financiële aard. "Wij zijn met z'n allen nog steeds van mening dat we fors te weinig geld van het Rijk krijgen. Dit rapport laat duidelijk zien wat de gevolgen daarvan zijn", aldus Alssema.