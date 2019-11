Nieuwe houtkachels zijn milieuvriendelijker volgens branche

"Niets zo gezellig als een knisperend houtvuurtje", vindt Wim-Pieter Dijkers. Hij verkoopt houtkachels in Goes. "Vuur fascineert en verbindt. Het geeft warmte en sfeer in huis", vervolgt hij. Maar behalve sfeer en warmte stoot een houtkachel ook schadelijke stoffen uit zoals benzeen en fijnstof. Daarom wil de houtkachelbranche dat per 1 januari alleen nog milieuvriendelijkere kachels verkocht worden.

Efficiënter

Deze zogenaamde EcoDesign kachels zijn schoner dan hun voorgangers. "Dat komt omdat ze efficiënter branden", legt Dijkers uit. De zuurstoftoevoer is beter geregeld, waardoor er sneller en meer vuur in de kachel komt. Daardoor verbrandt het hout beter en heb je minder uitstoot van fijnstof."

Feitjes - De helft van de Nederlanders zegt wel eens last te hebben van houtkachels

- Tien procent van de bevolking wil een stookverbod, maar de helft van de Nederlanders staat juist positief tegenover het stoken van hout.

- Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft een open haard of houtkachel. Dat zijn ongeveer 1,5 miljoen apparaten.

- Uit onderzoek van het CBS in 2010 bleek dat een derde van de kachels niet wordt gebruikt.

- Voor stokers is er een 'stookalert'. Die stuurt een sms'je wanneer de weersomstandigheden (mist, geen wind) ongunstig zijn om te stoken.

- TNO werkt aan een systeem dat gemeenten kunnen gebruiken om metingen uit te voeren in de rook uit een schoorsteen. Bron: ANP

Ook het stookgedrag is volgens Dijkers van belang om uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. "Alleen schoon en droog hout stoken en zorgen voor een snelle ontbranding". Dat laatste kan met de zogenoemde Zwitserse aanmaakmethode. Je stopt dan eerst de grote stukken hout in de kachel en daar bovenop stapel je kleine aanmaakhoutjes. Hierdoor verspreid het vuur zich van boven naar beneden in de kachel en dat zorgt voor een betere en snellere ontbranding.

"We adviseren onze klanten altijd over de kachel, over hoe je moet stoken en hoe je de kachel en schoorsteen schoon houdt. Als je je daar aan houdt dan durf ik te zeggen dat hout stoken een duurzame warmtebron is", besluit Dijkers.

Nieuwe regels

Nederland wilde per 1 januari 2020 strengere regels invoeren voor houtkachels, maar daar heeft de Europese Commissie een stokje voor gestoken. Europees is het overigens wel de bedoeling dat de regels voor houtkachels per 1 januari 2022 worden aangescherpt.