Wie wil er schitteren in De Slag om de Schelde?

Opnames film De Slag om de Schelde (foto: MULTA Casting)

De grote draaidagen, waar zo'n 150 figuranten per dag voor nodig zijn, staan in Zeeland gepland op 11 en 12 december in Brouwershaven. Er zijn dan vooral figurantenrollen voor jongens en mannen van 15 tot 35 jaar die als Duitse militair of geallieerde aan de bak moeten. Ook mannen en vrouwen tussen de 15 en 70 jaar kunnen zich melden, als 'burgers' of 'medisch personeel'.

Maar ook op deze dagen in Zeeland

Behalve deze grote draaidagen, wordt er mogelijk ook al op 2 en 3 december in Zeeland gedraaid en op 4 december in Schuddebeurs. De filmmakers zijn voor die dag op zoek naar mannen en vrouwen (17 tot 29 jaar) voor de rol van broer of zus van een van de hoofdrolspelers. "Een ook voor januari staan er nog draaidagen gepland", zegt een van de medewerkers van Multa Casting, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het casten van figuranten.

De film gaat over de 'vergeten' Slag om de Schelde', die in 1944 aan meer dan tienduizend mensen het leven kostte. De drie hoofdrolspelers - een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot en een tegen wil en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje - worstelen met cruciale keuzes over hun eigen, maar ook andermans vrijheid. De hoofdrollen worden gespeeld door voor Gijs Blom, Susan Radder en Jamie Flatters.

Echte militairen gezocht

Behalve dat je leeftijd goed moet zijn, moet je als figurant ook voldoen aan bepaalde kledingmaten, lengte en schoenmaten, mag je geen zichtbare tatoeages hebben en kan het zijn dat je baard of snor eraf moet voor de opnames. Als vrouw moet je half lang tot lang haar hebben. Mannen die échte militaire ervaring hebben, krijgen een extra vergoeding.

Netflix

De film is vanaf 26 november 2020 te zien in de bioscoop en komt wereldwijd - behalve in Nederland - op Netflix te staan.

