Terneuzen sluit fors meer drugspanden

"Sinds een paar jaar zetten we als gemeente en politie meer in op handhaving. We hebben onze capaciteit uitgebreid, omdat we een gemeente willen zijn met een goede woonkwaliteit", zegt burgemeester Jan Lonink. Hij stelt dat de leefbaarheid ernstig in gevaar komt als er vanuit een pand in de omgeving wordt gedeald.

Uitschieter

Volgens Terneuzen is de stijging van het aantal gesloten drugspanden ook in andere gemeenten aan de orde. Maar een inventarisatie onder Zeeuwse gemeenten leert dat Terneuzen wel degelijk een uitschieter is. De meeste Zeeuwse gemeenten hebben dit jaar, net als vorig jaar, nauwelijks drugspanden gesloten.

Voor zover bekend laat alleen de gemeente Sluis ook een duidelijke stijging zien. Van één gesloten drugspand in 2017 en drie vorig jaar, naar acht tot nu toe dit jaar.

Drugsplanten in een woning (foto: Omroep Zeeland)

Volgens een woordvoerder van de gemeente Middelburg treedt Terneuzen strenger op dan de meeste andere Zeeuwse gemeentes. "Als er in een pand drugsactiviteiten zijn geconstateerd, sluiten ze die in Terneuzen standaard. Als in de gemeente Middelburg de huurder uit het pand vertrekt, is voor ons het probleem opgelost en sluiten we niet. Terneuzen sluit sowieso. Dat is een duidelijk verschil."

Mensen melden drugspanden vaker

Het stijgend aantal gesloten drugspanden in Terneuzen is ook te danken aan het feit dat bij gemeente en politie steeds meer meldingen binnenkomen, zegt burgemeester Lonink. "Bij sluitingen van drugspanden hangen we plakkaten; we geven er ruchtbaarheid aan. Mensen dachten wellicht eerst dat er toch niets gebeurde als ze belden. Maar ze merken nu dat er wél opgetreden wordt."

Schrijnend

In een aantal gevallen worden mensen met schulden verleid of zelfs gedwongen om bijvoorbeeld wiet te telen in huis. Bij het besluit om een huis te ontruimen, komen schrijnende situaties voor. "Je moet soms beslissen of je een moeder met een kindje op straat zet."

Lonink vindt ook dat eigenaren van panden vaker hun verantwoordelijkheid moeten nemen en niet aan iedereen moeten verhuren. "Voor geld wordt blijkbaar alles gedaan, en vinden ze ook iedere huurder acceptabel. "

Tegen hun wil in de drugscriminaliteit

Huurders zelf worden volgens Lonink soms ook tegen hun wil in de drugscriminaliteit getrokken. "Soms worden mensen onder druk gezet om in hun huis te gaan telen, bijvoorbeeld als ze schulden hebben."