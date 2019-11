Eikenhout verwacht vooral beleving, inzet en plezier bij GOES

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

Zelf beschikt Eikenhout ook niet over het vereiste TC1-diploma, maar toch is hij de komende periode interim-trainer.

"GOES had een probleem bij het vinden van een geschikte trainer. Ik was vrij en het liefste wat ik doe is voetbaltraining geven. Het is een mooi niveau en ik ben nieuwsgierig of mijn aanpak ook op dit niveau aanslaat", aldus de oud-trainer van Zeelandia Middelburg, De Meeuwen en Terneuzen.

Na het vertrek van Ruud Pennings in oktober, waren Ron Amperse en John Livramento de interim-trainers bij GOES, maar de twee keren op eigen verzoek terug naar hun oude rol. Amperse is teammanager en Livramento assistent-trainer.

Fanatiek

Gisteravond stond Eikenhout, die twee weken geleden opstapte bij zondag derdeklasser Terneuzen, voor het eerst voor de groep. "We hebben lekker fanatiek getraind."

Een aantal spelers kent hij. "Mart de Kroo heeft een relatie met mijn dochter. Dus ik spreek Mart vaak en met Jarreau Manuhuwa en Daniel Wissel heb ik ook nog contact."

Vinger op zere plek

Eikenhout vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen bij GOES. "Ik hoor wel eens wat en ik heb wel eens een wedstrijd gezien, maar ik moet dat zelf ervaren."

De komende tijd hoopt Eikenhout vooral "beleving, inzet en plezier" te zien bij GOES. "Daarom ben je toch ooit op voetbal gegaan en niet op wielrennen bijvoorbeeld. Dat plezier moet weer uitgestraald worden."

Derde Divisie A

stand 11. FC Lisse 10-11 12. Excelsior'31 10-10 13. DOVO 9-8 14. VVOG 9-8 15. Ajax 9-8 16. GOES 10-7 17. ONS Sneek 9-3

Verdediger Jelle Klap is na een verrekking aan zijn bovenbeen weer inzetbaar bij GOES. Klap miste door de blessure het duel tegen SteDoCo (0-1 nederlaag) van afgelopen weekend.