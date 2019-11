Bhutanese nominatie voor Vlissingse documentairemaakster (foto: Bo van Scheyen)

Via Facebook laat Van Scheyen weten het een eer te vinden dat ze is genomineerd. "Deze voelt zo goed. Waar komt een kleurrijke film als LADYBUG, this is Ineke beter tot zijn recht als in een land waar geluk en geestelijke en sociale ontwikkeling een recht is."

De documentaire ging vorig jaar tijdens het filmfestival Film by the Sea in première. Rond de jaarwisseling was LADYBUG ook te zien in de Zeeuwse Documentaireweek van Omroep Zeeland.

Lees ook: