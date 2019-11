Naast trein en bus nu ook openbare 'deelfietsen', provincie Zeeland breidt het openbaar vervoer uit

Daarnaast heeft niet iedereen meer een eigen auto of fiets en daar wil de overheid op inspelen. Het project heet 'Mobility-as-a-Service' waarbij de consument, jij en ik, mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in eigen transportmiddelen. De deelfiets maakt dus onderdeel uit van het openbaar vervoer, zoals een bus of trein.

"Ons openbaar vervoer in Zeeland reikt niet tot aan het oneindige, dus met de deelfiets willen we het openbaar vervoer aanvullen", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. Ook wil de gemeente dat het makkelijker wordt om buiten het centrum de auto te parkeren en dan op de fiets het centrum in te fietsen. Hetzelfde geldt voor treinreizigers: bij het station komt ook een plek waar de deelfietsen staan.

Deelfietsen in Middelburg bij de Cyclehub. (foto: Omroep Zeeland)

Nog niet iedereen

Werknemers van de provincie Zeeland mogen de fietsen eerst uitproberen. Aan wethouder Chris Simons en gedeputeerde Harry van der Maas de eer om de eerste fietsen uit te testen.

De bedoeling is dat daarna de rest van Zeeland gebruik gaat maken van de fietsen. Om de fiets van slot te krijgen, gebruik je geen sleutel maar een speciale app op je telefoon, waarmee je de fiets ontgrendelt.

Om de app aan te schaffen, betaal je 60 eurocent. Vervolgens kost het gebruik van de deelfiets voorlopig 30 eurocent per half uur. "Maar alles kan nog veranderen. Het is voorlopig nog een proefproject en voor de toekomst moeten we kijken wat wij als provinciebestuur kunnen doen", aldus Van der Maas.

Fietsen op verschillende plekken in Middelburg

Het verschil tussen de deelfiets en de bekende OV-fiets van de NS, is dat de deelfiets niet per se op stations terug ingeleverd hoeft te worden. Voorlopig staan de deelfietsen op het Middelburgse station, het Abdijplein, het Zusterplein en bij de Cyclehub. Deze plekken kun je op een kaart in de app terugvinden.

Dit jaar starten door heel Nederland 'mobiliteitsproefprojecten' waaronder dit project in Middelburg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert in totaal 20 miljoen euro in deze mobiliteitsprojecten.