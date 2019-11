Hoek maakt zich op voor maand met toppers

Erwin Franse (rechts) ontbreekt bij Hoek tegen Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

Het wordt een belangrijke maand voor Hoek, dat momenteel op de derde plaats staat. Want na Harkemase Boys speelt Hoek tegen Sparta Nijkerk (thuis, 16 november) en DVS'33 (uit, 30 november).

"Tegen Harkemase Boys is de eerste echte topper van het seizoen. Het is een goed team met veel lengte", zegt Gevaert. "We gaan uit van eigen kracht. We hebben de afgelopen week hard getraind op bestaande automatismen."

Hoek vertrek vanmiddag al richting Friesland en zo uitgerust mogelijk aan de wedstrijd te beginnen. "We overnachten in Leeuwarden. Morgenochtend staan er nog wat activiteiten op het programma zoals wandelen en een beetje fitness. Na de sportlunch zullen we dan richting Harkema gaan", aldus Gevaert.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 9-24 2. DVS'33 9-22 3. Hoek 10-21 4. Harkemase Boys 9-17

Bij Hoek ontbreken Gert-Jan van Leiden, Sven Mbikulu en Erwin Franse (foto). Die laatste kampt met een verrekking aan zijn buikspieren. Franse is waarschijnlijk volgende week weer inzetbaar, denkt Gevaert.