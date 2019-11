'We kunnen vrij rondlopen dankzij de bevrijders'

Cordijn laat duidelijk blijken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en die boodschap komt goed over. "Ik vind het erg belangrijk om te herdenken omdat er veel slachtoffers zijn gevallen die hun leven voor ons hebben gegeven", zegt de 10-jarige Eva Elshout. "We moeten beseffen dat we nu na acht uur 's avonds vrij kunnen rondlopen dankzij de bevrijders want dat kon vroeger niet", voegt haar klasgenootje Jaiden Smit eraan toe.

Het is voorbij, Vrouwenpolder is vrij'" Piet Cordijn, dorpsraad Vrouwenpolder

Vanuit school liepen de kinderen naar het monument waar de herdenkingsceremonie plaatsvond. Ook daar hield Cordijn een toespraak. "Om 11 uur kwamen de soldaten met blije gezichten uit het huis. En heel kort hoorde ik ze zeggen: Het is voorbij, Vrouwenpolder is vrij." Na twee minuten stilte klonk het beroemde trompetsignaal 'The Last Post.'

