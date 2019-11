Met eieren en vuurwerk bestookt raadslid is geschrokken, maar niet bang

Voor de tweede keer in drie jaar tijd is het stel opgeschrikt doordat hun huis bekogeld is met eieren en vuurwerk. In 2016 was het ook al raak. Toen kwam het doordat Anneke een handtekeningenactie was gestart om asielzoekers op te vangen in het verzorgingstehuis in Yerseke. Er was toen ook een dreigbrief waarin stond dat ze moest stoppen met het ophalen van die handtekeningen omdat het anders niet bij eieren zou blijven.

Aanleiding is een raadsel

Nu drie jaar later is het voor beiden een raadsel wat de aanleiding is. Al bleek deze week dat een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Nederland, die een paar straten verderop woont, ook eieren tegen zijn huis heeft gekregen. De politie is geweest en bekijkt de zaak, net als de bewakingsbeelden van de camera die aan de gevel van Jumelet hangt.

Wel geschrokken niet bang

Toch is Andries Jumelet niet bang. "Nee, we zijn geschrokken en ik vind het vooral minachting." Het echtpaar gaat nu opnieuw het weekend in met de gebeurtenissen van afgelopen zaterdagavond nog in het achterhoofd. "Angst is een slechte raadgever", zegt Jumelet. "Wat ons betreft wordt het net als anders een gewone zaterdagavond."

Andries Jumelet hoopt dat als de daders opnieuw willen komen, ze dat doen zonder eieren en vuurwerk. "Kom langs dan praten we erover. Ze kunnen koffie of thee krijgen met iets erbij, maar ga het gesprek aan. Ook al verschillen we misschien ergens over van mening, praten dat is het allerbelangrijkste. Het mag van mij elke dag, vrijdag, maar ook zaterdagavond."

