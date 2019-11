Polderhuis telkens even verboden terrein voor vrouwen tijdens mannenontbijt

"Je nu toch met mensen die je hier wel eens op het dorp ziet, maar waar je normaal weinig mee praat. En hier wel", zegt Jan Cijvat uit Westkapelle. Waar wordt er dan over gepraat? "Voetbal", lacht een van de mannen. Maar vanochtend gaat het vooral over de oorlog.

Lezing

In Westkapelle hebben ze de herdenking van de bevrijding er net opzitten en het onderwerp van de lezing sluit daar goed bij aan. Want de mannen krijgen niet alleen ontbijt, er is ook altijd een lezing aan gekoppeld. Deze keer van Sander van Sluijs uit Oostkapelle die als militair in Afghanistan heeft gediend. "De vorige keer was het over de windmolens die hier komen", zegt Cijvat. "Heel interessant, je hoort en leert nog eens wat."

En het waren niet alleen maar Westkapellaars aan het ontbijt vanochtend. "Ik las erover nadat het voor het eerst had plaatsgevonden", zegt Albert van Dijk uit Zoutelande. "Toen waren er maar acht mensen, dus ik dacht: 'Is dat wel wat? Misschien toch een onderonsgroepje uit Westkapelle. Maar ik ben toch gegaan." Daar heeft hij geen spijt van: "Het is een superevenement."

Geen vrouwen

Vrouwen waren vanmorgen dus even niét welkom in het Polderhuis, al mocht onze verslaggever Ellen Nieuwenhuijze bij hoge uitzondering wél naar binnen. En over het feit dat er geen vrouwen zijn, daar zijn de meningen over verdeeld.

Verslaggever Ellen Nieuwenhuijze mag bij hoge uitzondering naar binnen bij het mannenontbijt

Het Polderhuis overweegt nu om ook een vrouwenontbijt te organiseren, als blijkt dat daar genoeg animo voor is. Het mannenontbijt was vanmorgen alweer toe aan de achtste editie: vier vorig jaar en vier dit jaar. De volgende staat gepland op 7 maart.