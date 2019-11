Koploper Kloetinge verliest verrassend van Montfoort'19

Aanvoerder Jaap Esser van Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Knappe goal

Kloetinge begon nog goed aan de wedstrijd en kwam na 24 minuten knap op voorsprong. Huib van Hecke knikte een corner binnenkant paal binnen, tot groot genoegen van de meegereisde fans.

Strafschop

Lang kon de ploeg echter niet genieten van de voorsprong. Nog geen drie minuten later kreeg Montfoort'19 een penalty. Denny van Loen, de zoon van voormalig international en FC Utrecht-spits John van Loen, schoot vanaf de stip knap binnen.

Kloetinge speelde vervolgens nog een aardige eerste helft, maar wist geen grote kansen te creëren. Beide ploegen gingen met een 1-1 ruststand naar de kleedkamer.

In de tweede helft kwam Kloetinge opnieuw op voorsprong. Ditmaal werd Jeremy Hubregtse de diepte ingestuurd. Hij passeerde een tegenstander en schoot vervolgens in de verre hoek raak: 1-2. Gezien de stand op de ranglijst - de koploper tegen een middenmoter - viel te verwachten dat het verzet van Montfoort daarna was gebroken. Maar niets was minder waar.

In de 78e minuut kwam Montfoort op gelijke hoogte. Opnieuw vanaf elf meter en opnieuw was het Denny van Loen die raak schoot. Kloetinge kwam er vervolgens amper meer aan te pas. En pal voor tijd was het Montfoorter Jort van Geffen die zichzelf van een paar rondjes gratis bier in de derde helft verzekerde. Hij tikte een goede voorzet zo binnen en bezorgde Montfoort de 3-2 winst.

Koppositie

Ondanks de nederlaag gaat Kloetinge nog steeds aan kop. Nummer 2 Nieuw Lekkerland won wel met 0-3 op bezoek bij Almkerk. Beide ploegen hebben nu evenveel punten: 19 uit 8 duels. Op basis van doelsaldo leidt Kloetinge

Scoreverloop

0-1 Huib van Hecke (24)

1-1 Denny van Loen (27)

1-2 Jeremy Hubregtse (62)

2-2 Denny van Loen (78)

3-2 Jort van Geffen (87)

Opstelling

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jaap Esser, Jeroen de Jonge, Marijn Wijkhuijs, Roy Mulder (Valentijn van Keulen), Thijs van den Dries, Jeremy Hubregtse, Huib van Hecke (Lionel Fitsch/71), Daan Esser (Luuk van Vossen), Ronaldo Meijer