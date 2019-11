Van den Broeke is snelste atleet bij Mosselloop

Van den Broeke de snelste in Westenschouwen (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

Heren

Van den Broeke zette zijn goede vorm van dit najaar voort op Schouwen-Duiveland. Na zijn winst in de Singelloop en zijn goede optreden in de Kustmarathon was het vanmiddag weer raak. De Vlissingse atleet trok in een spannend gevecht met zijn trainingsmaatje Tim Pleijte uiteindelijk aan het langste eind. Op een half minuutje achterstand eindigde Yunis Stitan als derde en daarmee vervolmaakte hij het podium van deze Mosselloop.

Heren Woonplaats Tijd 1. Tim van den Broeke Vlissingen 28.25' 2. Tim Pleijte Vlissingen 28.31' 3. Yunis Stitan Dreischor 29.05'

Vrouwen

Monica Sanderse wist bij de dames als snelste atlete de finish te bereiken. Vorig jaar moest de Vlissingse nog twee vrouwen voor haar laten, maar nu was het wel raak. In het begin van de wedstrijd nam zevenvoudig winnares Anjolie Engels-Wisse uit Middelburg het initiatief, maar die moest haar inspanningen van de eerste kilometers bekopen. Uiteindelijk deelde Sanderse haar wedstrijd het beste in en liep zij naar een tijd van 34.27'. Juliana de Vries uit Delft kwam op gepaste afstand als tweede over de meet. Engels-Wisse moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.

Vrouwen 1. Monica Sanderse Vlissingen 34.27' 2. Juliana de Vries Delft 35.46' 3. Anjolie Engels-Wisse Middelburg 35.51'

