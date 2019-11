Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 9 november

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie A

Een genadeloos pak slaag voor Hoek vandaag. In het verre Harkema gaat de ploeg van trainer Lieven Gevaert met maarliefst 6-0 onderuit. GOES leek lange tijd op weg naar de zege, maar kreeg in de slotfase van de wedstrijd toch twee treffers te verwerken en verloor met 1-2 van FC Lisse.

1e klasse C

Ondanks de nederlaag weet Kloetinge toch beslag te leggen op de eerste periodetitel. Ze blijven Nieuw-Lekkerland op doelsaldo voor.

2e klasse E

Bruse Boys diende koploper Nieuwenhoorn de eerste nederlaag van het seizoen toe. Oostkapelle/Domburg profiteerde minimaal. Zij speelden gelijk tegen FC Axel. Sven Wisse zette zijn ploeg nog op voorsprong, maar Michael Cristina zorgde voor de gelijkmaker. Walcheren pakte het tweede punt van het seizoen. Vlak voor tijd wist Luuk van Alphen de openingstreffer van Aron Wattel ongedaan te maken tegen Serooskerke. De Meeuwen pakt drie punten tegen de oude ploeg van trainer Adriaan Nieuwenhuijse. Voor de ploeg uit Zoutelande scoorden Maas Boogaard, Robin Dek en Menno de Nooijer. Dennis Goedegebure maakte de eretreffer voor Arendskerke.

3e klasse A

Voor GPC Vlissingen waren de druiven zuur. Ze stonden met 3-0 voor door goals van Ruben Schotanus, Tim Rommers en Boban Martinovic. De comeback van Bevelanders werd mede mogelijk gemaakt door Joel Schout, Justin Remijnse en twee keer Sam de Bruijne. Kapelle pakte de periodetitel door een 2-0-zege (Goals Reinier Goedemondt en Job de Vrie) op GOES. Luctor/Heinkenszand won op het nippertje van Dauwendaele. Ramon van Leeuwen sloeg in blessuretijd toe en zorgde dat de groenwitten konden juichen. Morad Bobouh was de matchwinner in de wedstrijd van RCS tegen Zaamslag, 1-0.

3e klasse B

Na drie nederlagen op rij was er voor WHS nu een punt. Dat behaalde de ploeg tegen Klundert. Promovendus Duiveland won met 4-1 van Prinsenland de doelpunten werden gemaakt door Leen IJzelenberg, Wouter de Jonge en twee keer Ronald Zwager.

4e klasse A

In de Middelburgse derby waren Ruben van Winkelhof, Joost de Kubber en Milan Jansen van Galen trefzeker. Jong Ambon won voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd. Camiel Kleppe zette WIK'57 nog op voorsprong, maar Djamiro Tuankotta en Anwar Roemeratoe zorgden voor de drie punten. SKNWK blijft derde na de 0-2 zege op Brouwershaven. De Nieuwerkerkse doelpunten kwamen vanmiddag van Jari Goudzwaard en Dion de Jonge.

4e klasse B

De eerste periodetitel is dus voor SPS na een 0-0 gelijkspel tegen Waarde. De meest doelpuntrijke wedstrijd van deze klasse was Rillandia-Kruiningen: 4-6. De goals van Rillandia werden gescoord door Ali Günes, Wessel in de Weij en twee keer Mike Breevoord. Voor Kruiningen scoorden Thomas Paauwe, Stef Daane, Ad Lokerse en drie keer Steffan van Houte. Moreno van Aerde en Jelle Goeree bezorgden Apollo'69 de zege tegen Wemeldinge.

1e klasse A vrouwen

Een goede dag voor de Zeeuwse ploegen in deze klasse. Een periode voor IJzendijke en Sparta/JVOZ versloeg Blauw Geel '55.

3e klasse F vrouwen

Veel Zeeuwse zeges vandaag in de 3e klasse F. Drie punten waren er voor MZC'11, DKS'17 en Dauwendaele/Walcheren/Zeelandia Middelburg.