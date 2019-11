GOES verspeelt overwinning tegen Lisse en blijft met lege handen achter

GOES-verdediger Jelle Klap in actie (foto: René van der Vliet)

Direct vanaf het begin was GOES meteen gevaarlijk. Daniel Wissel stuurde Steve Schalkwijk weg, maar de spits zag zijn schot van de lijn worden gehaald. Een paar minuten later kreeg de thuisploeg opnieuw een grote kans, maar keeper Erik Cummins kwam goed uit zijn goal en redde op een schot van Schalkwijk. Lisse kwam na het sterke openingsoffensief van de Bevelanders beter in het spel voor. Dat resulteerde in eerste instantie nog niet in grote kansen, al moest Brian Meulmeester na twintig minuten op de klok redding brengen op een schot van Boyd Stevens.

Lisse mist kans op openingstreffer

Dat was het startsein voor Lisse op meer druk op het doel van GOES te zetten. Even later haalde Tim de Winter namelijk de bal van de lijn nadat het opnieuw Stevens was die gevaar stichtte voor het doel van Meulmeester. Lisse bleef aandringen op een doelpunt en vlak na deze mogelijkheid kregen de bezoekers een strafschop na hands van Jarreau Manuhuwa. Maar Kubilay Köylü zag zijn inzet gestopt worden door Meulmeester waardoor het bij 0-0 bleef. Lisse bleef echter de sterkste ploeg op het veld in deze fase. Zo kreeg Oussama Siali een grote kans met het hoofd, maar hij zag zijn inzet net over gaan. GOES kwam maar lastig onder de druk vandaan, maar kreeg via Mart de Kroo vlak voor rust opeens weer een kans. Hij zag zijn schot rakelings naast gaan. Beide ploegen wisten uiteindelijk niet meer te scoren voor de rust.

GOES pakt de leiding

Ook na pauze waren GOES en Lisse aan elkaar gewaagd. Toch was het GOES dat de voorsprong pakte. Daniël Wissel gaf de bal goed voor en Steve Schalkwijk schoot de bal binnen. Vlak daarvoor had Lisse een enorme kans gekregen, maar Siali stond in buitenspelpositie. Lisse ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Bij een vrije trap voor de bezoekers tikte Meulmeester de bal nog net uit het doel. GOES kreeg een kwartier voor tijd een grote mogelijkheid op 2-0 via Remon de Vlieger, maar zijn schot was niet krachtig genoeg om Cummins te verschalken. Ook Steve Schalkwijk kreeg de kans om het duel op slot te gooien. Tim de Winter gaf de bal aan de spits van GOES, maar hij schoot de bal net over het doel.

Lisse keert de wedstrijd om

Lange tijd leek GOES op weg naar een broodnodige overwinning, maar vier minuten voor tijd sloeg het noodlot alsnog toe. Eerst was het invaller Luca Tarani die de gelijkmaker produceerde en een minuut later kwam GOES zelfs op achterstand door een andere invaller. Tom Duindam strafte de defensie af en bracht zijn ploeg op voorsprong. GOES kon daar weinig meer tegenover brengen en moest lijdzaam toezien hoe Lisse alsnog met de zege aan de haal ging.

Door de nederlaag blijft GOES op de een na laatste positie staan in de Derde Divisie.

Scoreverloop

1-0 Steve Schalkwijk (52)

1-1 Luca Tarani (86)

1-2 Tom Duindam (87)

Bijzonderheden: Kubilay Köylü mist een strafschop namens FC Lisse (22)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker, Ruben Hollemans, Remon de Vlieger (Sylvio Hage/89), Tim de Winter, Mart de Kroo (Hiep Nguyen/78), Steve Schalkwijk, Daniel Wissel

Later vanavond kun je beelden bekijken van GOES-FC Lisse op deze site.