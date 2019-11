Bronzen medaille voor Shirin van Anrooij op EK veldrijden

Shirin van Anrooij is derde geworden op het EK veldrijden in Italië (foto: Orange Pictures)

Titelkandidaat

Vooraf werd verwacht dat de strijd om het goud tussen de 17-jarige Van Anrooij en haar even oude concurrent Puck Pieterse uit Amersfoort zou gaan. Bondscoach Gerben de Knegt had beide vrouwen vooraf titelkandidaat genoemd. Maar Pieterse was vandaag veruit het sterkst.

Van Anrooij, die er eerst nog met Pieterse vandoor ging, moest haar laten gaan en eindigde uiteindelijk op 44 seconden achterstand van de winnares. De Franse Olivia Onesti wist naar het zilver te rijden, op 28 seconden van Pieterse.

Het regent de laatste maanden medailles voor multitalent Van Anrooij. Voor deze bronzen plak won ze op de wereldkampioenschappen wielrennen in Yorkshire bij de junioren nog zilver in de tijdrit. Ook werd ze in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden bij de junioren.

Tweede Zeeuw op EK

Later vandaag komt veldrijder Tim van Dijke uit Colijnsplaat nog in actie op de Europese kampioenschappen veldrijden. Hij doet dat in de categorie tot 23 jaar. Die wedstrijd begint om 12.20 uur.