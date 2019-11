'Een feestje van heel korfballend Zeeland'

De finale van het Zeeuwse korfbalspektakel tussen KV TOP Arnemuiden en KV Swift Middelburg (foto: Rien Paardekooper - KiekNoe fotografie)

Reünie

Hoofdklasser TOP uit Arnemuiden won de finale gisteravond met 29-20 van het Middelburgse KV Swift dat in de overgangsklasse speelt. Maar het resultaat tussen de twee hoogst spelende Zeeuwse clubs stond gisteravond niet voorop. Plantinga hoopt met het Zeeuws Korfbal Spektakel immers de verbondenheid tussen Zeeuwse clubs te vergroten. "En dat is gelukt, als ik naar alle blije gezichten kijk. Dit voelde als een soort reünie. Het is heel leuk om op zo'n dag bijna alle Zeeuwse korfbalclubs te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen."

Feestje

Na een eerste editie vorig jaar met acht clubs is het evenement dus al flink uitgebreid. Als het aan Plantinga ligt, is het een blijvertje. "Over een paar weken overleggen we met alle clubs. Wellicht kunnen we de komende jaren nog verder groeien, bijvoorbeeld op het gebied van de jeugd. Het zou mooi zijn als we de derde editie met meerdere mensen kunnen organiseren. Want dit is niet alleen mijn feestje, maar dat van heel korfballend Zeeland."