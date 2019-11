Michiel de Ruijter de musical: dié hadden we nog niet

De musical vertelt het verhaal over het leven van Michiel de Ruijter, de wereldberoemde zeeheld uit de Gouden Eeuw, die gevangen zit tussen het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en zijn gezin.

"Een trailer is belangrijk om te maken om het publiek alvast warm te maken voor de voorstelling," legt tekstschrijver Rini de Koster uit. "We maken een filmpje met daarin een aantal cruciale scenes die de sfeer goed weergeven hoe het er straks in het theater ook uit gaat zien."

Uitvoering in drie grote Zeeuwse theaters

Het script is geschreven door Rini de Koster. Componist Hans Laureyn is verantwoordelijk voor de muziek. Sinds mei zijn ze al aan het repeteren want in maart moet de voorstelling worden uitgevoerd in de drie grote theaters in Zeeland: Goes, Middelburg en Terneuzen.

Het Muziektheater Zeeland is een amateurgezelschap. Elk jaar brengen ze een grote musicalproductie. De vereniging telt zo'n 50 leden. De première is op vrijdag 20 maart in De Mythe in Goes.