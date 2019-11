Uitslagen amateurvoetbal 10 november

VC Vlissingen heeft in de eerste klasse uitstekende zaken gedaan. De ploeg van Kevin Hollander won in Den Haag met 1-2 van VUC. Door de zege verstevigt de Walcherse formatie een plek in de subtop. In de derde klasse lijdt Terneuzen een gevoelige nederlaag. De ploeg verliest met 2-1 van DSE en is de koppositie kwijt. In de vierde klasse wint Breskens ook de vijfde wedstrijd van het seizoen. De ploeg van Soufian Dooms is in eigen huis met 3-0 te sterk voor Hulsterloo.