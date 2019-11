Gratis koffie en een goed gesprek op het busstation Terneuzen

"Hallo", zegt Bouke op zeer vrolijke wijze. "Mogen we u een bakje koffie of thee aanbieden?" Er wordt instemmend geknikt en wat volgt is een goed gesprek over het busstation van Terneuzen. "We willen graag de mening van de gebruikers en onderzoeken zo hoe we het hier kunnen verbeteren."

Bouke is met zijn ontwerpbureau ingehuurd door de Provincie Zeeland. Inmiddels heeft hij al heel wat meningen verzameld: "De één mist een kiosk, de ander vindt het hier onveilig 's avonds, sommigen moeten lang wachten en anderen zeggen dat ze helemaal niet lang hoeven te wachten en dat wachten best prima is, als je maar kan schuilen voor de regen."

De halteheld

Naar sommige meningen is inmiddels geluisterd. Zo is er tegenwoordig een oplaadpunt voor telefoons en is er gratis wifi. Ook lopen er sollicitaties voor een zogeheten halteheld. Bouke: "Een halteheld kan hier hopelijk voor meer sociale controle zorgen. We dachten dat een soort 'busstation-conciërge' zou helpen om het hier wat aangenamer te maken. Een vrijwilliger die een paar uur per dag langskomt om gratis koffie uit te delen, een praatje te maken met wachtenden en hier en daar wat vuil opruimt."

Mocht je Bouke nog niet getroffen hebben, dan kan je ook online van je laten horen. De meningen worden uiteindelijk gepresenteerd aan de provincie Zeeland met een plan der verbetering. Het project is een experiment, maar als het goed uitpakt, dan zal het allicht op meer Zeeuwse busstations worden uitgerold.