Zeeland wordt wakker: dodelijk ongeluk, bushokjesenquête en brand in supermarkt

Politieauto (archief) (foto: ANP)

Thoolse automobilist overleden

Een 19-jarige automobilist uit Tholen die zaterdagochtend gewond raakte bij een ongeluk op de snelweg bij Roosendaal, is zondag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde kort na 06.00 uur op de A17 richting Dordrecht, bij knooppunt De Stok.

Er is nu gratis WiFi en een oplaadpunt voor telefoons (foto: Omroep Zeeland)

Bushokjesenquête

Wachtende reizigers kunnen hun mening geven over het busstation van Terneuzen. In ruil voor hun opmerkingen krijgen ze gratis koffie of thee. Het onderzoek wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door het ontwerpbureau van Bouke Bruins.

Scooter uitgebrand bij Lidl in Sas van Gent (foto: Patrick van der Hoeff)

Brand in supermarkt

De supermarkt van Lidl in Sas van Gent is gistermiddag even ontruimd na een brand. Een scooter die tegen de geval stond, was door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. Daarbij vatte ook een stukje van de overkapping vlam. Voor de zekerheid moest het winkelend publiek de zaak verlaten

Zonsopkomst weerkaatst in dauw op polder tussen Oostkapelle en Serooskerke (foto: Anita Remijnse uit Grijpskerke)

Het weer

Bewolkt met later vanochtend regen van boven zee. Ook vanmiddag regen en dan meer wind. De zuidelijke wind wordt vrij krachtig tot hard, 5 tot 7 Beaufort. Later vanmiddag draait de wind naar zuidwest tot west. De maximumtemperatuur is 8 graden.