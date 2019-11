Filmstarz: de springplank voor jonge Zeeuwse Filmmakers

De stichting Filmalot, die de FilmStarz-competitie organiseert, reikt jubileumprijzen uit voor beste actrice, beste acteur, beste mannelijke bijrol, beste vrouwelijke bijrol, beste montage, beste camera, beste art-direction, beste geluidsontwerp, beste producent, beste regisseur en beste film van de afgelopen tien jaar.

Carrière in de filmwereld

Filmstarz begon in 2010 met een oproep aan jongeren vanaf 16 jaar die iets met film wilden doen. Rieks Soepenberg en Raimond van Soest zijn er vanaf het begin bij betrokken als begeleiders van de jonge talenten. Ze zijn zelf ook filmmakers en weten uit ervaring dat de afstand tot filmacademies en de nationale en internationale filmwereld groot is als je in Zeeland opgroeit. Daarom vinden ze het belangrijk dat jonge Zeeuwen dankzij Filmstarz kunnen ruiken aan een eventuele carrière in de filmwereld.

De Film 'Twee' uit 2016 van Eddie Bimmel (foto: Omroep Zeeland)

De jaarlijkse Filmstarz-competitie

De kandidaten melden zich, pitchten hun filmidee en zes van hen gaan door naar de volgende ronde. Zij volgen vervolgens workshops over het schrijven van een filmscenario. Na nog een afvalronde mogen drie jonge filmmakers onder professionele begeleiding hun film ook daadwerkelijk gaan maken.

In de zomermaanden wordt op verschillende locaties in Zeeland gefilmd, in het najaar volgt de montageperiode en in november gaan de films in première en wint één van hen de Gouden Zeester.