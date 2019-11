Toekomst VVV Zeeland hangt aan zijden draadje

Inspiratiepunt VVV Zeeland (foto: omroep zeeland)

In juni dit jaar trok Van den Dobbelsteen aan de bel, omdat de Zeeuwse VVV afstevent op een faillissement. Hij gaf aan dat met de huidige afspraken en afnemende subsidies, de organisatie niet meer optimaal kan functioneren.

Verschillende gemeentes morrelden al aan de subsidie. Zo betaalde Middelburg een tijdje niets, al kwam deze gemeente afgelopen jaar wel weer met een bijdrage. Vlissingen bouwt de subsidie af en sloot in september het infopunt in de stad en ook Schouwen-Duiveland draait de geldkraan langzaam dicht.

Toekomstplannen van de VVV

Van den Dobbelsteen ging de afgelopen maanden de gemeentes af en presenteerde daar een toekomstplan. Met de huidige subsidie én een eenmalige injectie van 1,1 miljoen euro zou de directeur de VVV weer op de rails kunnen krijgen. De VVV zou met dat geld een verdienmodel kunnen ontwikkelen via de website - inclusief een online klantenservice - en de dure inspiratiepunten omvormen tot 'shop-in-shop'-formule, waarbij de VVV bij andere winkels intrekt.

Afgelopen donderdag besprak de politiek op Schouwen-Duiveland de toekomst van de VVV. De gemeente plaatste daarbij per ongeluk een aantal vertrouwelijke documenten, zoals het toekomstplan van Van den Dobbelsteen en een verslag van Zeeuwse ambtenaren, online. Uit dat verslag blijkt dat het toekomstplan van de VVV onhaalbaar wordt geacht en dat er twee scenario's resteren.

Plan A

In het eerste scenario staat dat de gemeentes en provincie bewust zijn van het feit dat de VVV failliet gaat als er niets gedaan wordt. Het grootste deel van de gemeentes wil dat niet ten koste van alles voorkomen, en denkt dat de activiteiten die dan wegvallen door een andere partij kunnen worden overgenomen. Sowieso voelen de gemeentes veel voor een afbouw van de subsidie.

Plan B

In het andere scenario wordt de VVV tot een smalle organisatie teruggebracht, met alleen kerntaken. Die organisatie gaat dan wellicht deel uitmaken van een samenwerkingsverband om wonen, werken en recreëren in Zeeland te promoten. De inspiratiepunten worden dan de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. Dat houdt waarschijnlijk in dat er ontslagen zullen vallen, zo valt te lezen. Vlissingen was dus al dicht, Burgh-Haamstede sluit in 2020, en Zierikzee volgt in 2021.

Directeur Erik van den Dobbelsteen is teleurgesteld dat zijn toekomstplan niet lijkt te worden aangenomen. Ook vreest hij voor de banen van de medewerkers van de VVV. Hij maakt zich er hard voor dat die niet worden ontslagen, maar zoveel mogelijk overgaan naar de nieuwe verantwoordelijke(n) voor de inspiratiepunten.

Afgeslankte VVV

Van den Dobbelsteen hoopt dat een afgeslankte VVV nog steeds aan vier punten kan blijven voldoen: behoud van fysieke infopunten waar de toerist terecht kan, een complete en gebruiksvriendelijke website, het promoten van Zeeland (inter)nationaal en eenduidige informatie van fiets-, wandel- en ruiterroutes door heel Zeeland. Of Van den Dobbelsteen zelf die vernieuwde organisatie gaat leiden laat hij in het midden.

Provincie Zeeland laat bij monde van gedeputeerde Dick van der Velde weten nog niet te willen reageren. Hij zegt dat er nog geen bestuurlijk overleg over is geweest, en daarop wil wachten. Ook op de vraag waarom het Plan B er nog niet is, dat door de provincie uitgewerkt zou worden en in oktober klaar zou zijn, komt geen reactie.

