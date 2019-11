JP & The Seeger Session Band eenmalig herenigd

Het Skagen Festival viert in juli 2020 zijn vijftig jarig bestaan. JP & The Seeger Session Band speelde daar eerder al een aantal keer. Frontman Jan Piet de Klerk: "Ze hebben ons gevraagd om alsjeblieft nog een keer als Seeger Session Band daar naartoe te komen. De animo was groot onder de bandleden, dus we gaan!"

Negen jaar geleden ontstond de JP & The Seeger Session Band, naar voorbeeld van de Seeger Sessions van Bruce Springsteen. Wat begon als een tijdelijk project mondde uit in diverse theatertours met optredens in binnen- en buitenland.

Hoogtepunt

In zekere zin stopte de band op zijn hoogtepunt. In het slotjaar van zijn bestaan bezocht JP & The Seeger Session Band Ierland voor drie optredens, inclusief een live tv-optreden in The Late Late Show. De band nam in december 2018 afscheid met een een show in Drachten en in 'hometown' Middelburg.

Het complete interview met Jan Piet de Klerk is zaterdag te beluisteren op Omroep Zeeland radio tussen 12:20 en 13:00 uur in De Zeeuwse Top 40.

