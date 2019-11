Van een Braziliaanse sloppenwijk naar het Zeeuwse strand: kansarme jongeren on tour in Zeeland

De jongeren uit Rio de Janeiro zijn zondag in Zeeland aangekomen. Middenin de sportzaal van Sportschool Geelhoed in Oost-Souburg staat een partytent met matrassen en slaapzakken waar de jongeren tijdens hun vakantieweek zullen overnachten.

De eerste avond zette de organisatie de Braziliaanse Top 40-muziek aan en de jongeren bouwden gelijk een feestje in de judozaal. "We zijn zo dankbaar dat we hier mogen zijn", vertellen de jongeren enthousiast. "Brazilië is totaal anders. Hier zie je hoe het leven óók kan zijn: zonder sloppenwijken en ellende."

Organisatoren Elisabeth Willeboordse en Tonny Mulder hebben de hele week volgepland met allerlei activiteiten: judoën in Goes, snowboarden in Terneuzen, fietsen naar Zoutelande, spelletjes doen op het strand en ze brengen bezoekjes aan verschillende musea. "We geven de jongeren een tour door Zeeland", vertelt Willeboordse.

"Hiermee willen we de jongeren belonen. Ze doen allemaal hun best op school en dat is zo moeilijk in de omgeving waar zij in opgroeien. Op deze manier willen we hen een mooie ervaring meegeven die zij door kunnen vertellen aan de jongeren in Brazilië zodat ook zij denken: hé dat wil ik ook."

Braziliaanse jongeren blij en dankbaar dat ze in Zeeland zijn. (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet de eerste keer dat Willeboordse Braziliaanse jongeren naar Nederland haalt met haar Stichting Judo2inspire. In 2013 was Willeboordse zelf in Rio de Janeiro waar ze in aanraking kwam met jongeren in sloppenwijken. Vlak daarna richtte ze haar stichting op. Sindsdien brengt de judoka jaarlijks Braziliaanse achterstandsjongeren naar Nederland.

Willeboordse: "We hebben ook een hoop succesverhalen over jongeren die hier zijn geweest en nu weer terug in Brazilië zijn. Ik heb niet met iedereen meer contact, maar sommigen zijn nu jeugdwerkers, artsen of advocaten en het is zo mooi om te zien dat zij dat bereikt hebben vanuit een achterstandswijk."