Pro Life-vlag in Tholen: 'Abortus is een serieuze kwestie waar over gepraat moet worden' (foto: Stichting Schreeuw om leven)

De vlag is gehesen door christelijke pro-life stichting 'Schreeuw om leven', die opkomt voor elk leven. De stichting handelt volgens de bijbel bij levensbegin en levenseinde. De organisatie 'Er is hulp' helpt vrouwen bij (ongewenste) zwangerschap en na een abortus. Ruud Muijt van de organisatie geeft aan zelf tegen abortus te zijn, maar niet alleen tegen abortus. ''Wij strijden voor een veilig levensbegin en levenseinde. We horen steeds vaker dat eenzame mensen hun leven willen beëindigen. Of dat jonge moeders hun kind niet kunnen krijgen omdat er financiële problemen zijn. Als samenleving moeten we opkomen voor deze mensen en hulp en steun bieden.'

Pijn

Onderzoek van onder andere het Britse ministerie voor volksgezondheid wijst uit dat ongeboren kinderen geen pijn voelen tot 24 a 26 weken. Toch heeft de organisatie 'Schreeuw om leven' promotiemateriaal waar bij een foetus van 8 weken oud staat 'ik kan al voelen'.

De stichting laat merken dat ze het niet eens zijn met beweringen zoals die van het Britse ministerie van volksgezondheid. Muijt: ''Er zijn onderzoeken, ook van het Nederlandse ministerie van volksgezondheid, die dit soort dingen ontkennen. Ik durf niet te zeggen of de overheid gelijk heeft of liegt, maar ik denk van wel. Wat ook heel duidelijk naar voren komt, is dat de informatievoorziening bij abortusklinieken niet correct is. Vrouwen weten half waar ze aan toe zijn.''

Als we zoveel liefde geven aan een geboren baby, waarom doen we dat dan niet bij een ongeboren baby?" Ruud Muijt van de stichting 'Schreeuw om leven'

En hoe zit het dan met het argument dat een foetus toch nog niet kan weten dat het leven ophoudt? Een foetus van, bijvoorbeeld, drie weken, heeft immers nog geen hersenen, zenuwen of een ruggengraat. Deze foetus kan dus op geen enkele manier invloed uitoefenen op zijn of haar leven. Muijt: ''Een foetus is niet wilsbekwaam nee, maar een geboren baby van drie maanden oud ook niet. Als deze baby huilt, geven we ook eten of verschonen we de luier. Als we zoveel liefde geven aan een geboren baby, waarom doen we dat dan niet bij een ongeboren baby?''

De levensvlag die vandaag werd gehesen in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

300 abortussen

Met de vlag hopen de vrijwilligers van de stichting dat vrouwen langer nadenken voordat ze abortus plegen. Een kind is immers een kind, of het nou ongeboren is of niet. ''Wij hanteren de termen embryo of foetus liever niet, dat zijn eufemismen, het is gewoon nieuw leven'', aldus Muijt.

Vrouwen die moeite hebben met het krijgen van een kindje, maar geen abortus willen plegen, kunnen via de organisatie een buddy aangewezen krijgen die ook financieel kan helpen. Op manier hoopt de organisatie dat er geen 300 abortussen per dag meer gepleegd hoeven worden.